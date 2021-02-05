Глава Чувашии поручил выпустить дополнительный тираж книги «Строители безмолвных рубежей»

Презентация сборника воспоминаний участников строительства Сурского и Казанского оборонительных рубежей прошла сегодня, 5 февраля.

Исторические данные, свидетельства участников и очевидцев событий тех лет для издания собирали чебоксарские школьники. Проделанную ребятами и их наставниками работу высоко оценил Глава Чувашии.

Также Олег Николаев поручил Минкультуры Чувашии увеличить тираж книги, учитывая ее большую историческую и ценность.

«Этот подвиг наших бабушек и дедушек еще недостаточно изучен, мало фактов зафиксировано. Объект был секретный, и, очевидно, что нельзя было этого делать. Но в архивах еще есть документы, остались в живых участники строительства оборонительных рубежей. Важно сохранить историческую память для потомков», — подчеркнул руководитель региона.

В сборник «Строители безмолвных рубежей» вошло 87 воспоминаний участников и очевидцев тех событий. В ходе работы над книгой школьники выезжали в экспедиции в районы, искали информацию в архивах и музеях.

О своей работе авторы сборника подготовили и видеопрезентацию.

чувашинформ.рф