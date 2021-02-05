В 2021 году Чувашия продолжит участие в национальном проекте «Безопасные и качественные автомобильные дороги»

Приведение автомобильных дорог в нормативное состояние, обеспечение безопасного проезда по ним, внедрение инноваций – ключевые задачи дорожной отрасли, которые обозначил Олег Николаев в Послании.

В текущем году планируется в нормативное состояние 48% региональной сети и 73% дорог Чебоксарской агломерации.

В рамках регионального проекта «Общесистемные меры развития дорожного хозяйства» установят 27 камер фотовидеофиксации и автоматический пункта весогабаритного контроля.

«Следует отметить, что одним из самых массовых и востребованных видов сообщения является автомобильный транспорт. В пересчете на тоннаж почти 70% грузов в России перевозятся по автодорогам. В связи с этим важную роль играет контроль веса, габаритов и скорости автомобильного транспорта, передвигающегося по дорогам нашей республики, благодаря которому сохраняется качество дорог, сокращаются нарушения правил дорожного движения, сохраняются жизни наших граждан и в целом обеспечивается безопасность дорожного движения», – прокомментировал директор Центра организации безопасности дорожного движения Андрей Алешин.

Ранее мы писали, что в Чувашии приступят к ликвидации грунтовых разрывов на региональной сети автодорог.

чувашинформ.рф