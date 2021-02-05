В Шумерлинском ММЦ от коронавируса вакцинировались 350 человек

Третью неделю в стране проходит массовая вакцинация от коронавируса. Любой желающий, достигший 18-летнего возраста, может прийти в прививочный пункт и, если нет противопоказаний, привиться. В Шумерле вакцинация проходит в межтерриториальном медицинском центре. Мы отправились в медучреждение и из первых уст узнали механизм процедуры. Как сообщила газете «Вперед» медсестра прививочного кабинета Елена Клячкина, ежедневно на вакцинацию записываются десятки желающих шумерлинцев. На 5 февраля в Шумерлинском ММЦ привились 350 человек. На следующей неделе в учреждение поступят еще порядка 700 доз вакцины «Гам-КОВИД-Вак» («Спутник V»). Записаться на прививку можно по телефонам 8(83536) 2-23-16, 2-42-55, лично в регистратуре или через портал госуслуг. Вам перезвонят и назначат дату и время вакцинации. Непосредственно перед прививкой Вас осмотрит врач-терапевт.

«Самочувствие после прививки у всех может быть разное, — отметила медсестра. — кто-то совсем ничего не чувствует, а у кого-то может подняться невысокая температура, в любом случае пациент находится под нашим наблюдением».

Вакцинация проходит в два этапа: сначала делают первый компонент вакцины, через 21 день — второй. Прививка от COVID-19 проводится на добровольной основе и бесплатно.

Прививаться или нет – дело каждого. Но необходимо помнить, что у привитого человека на 95 % меньше вероятность заразиться, чем у непривитого. Будьте здоровы!

О. Дмитриева.