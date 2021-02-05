В Чувашии продлят время работы общепита

Такое решение приняли сегодня, 5 февраля, на оперативном штабе по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции в регионе.

«Мы бы хотели выйти с инициативой о снятии ограничений в сфере общественного питания», — выступил министр экономического развития и имущественных отношений Чувашии Дмитрий Краснов.

Глава Чувашии Олег Николаев поддержал предложение Минэкономразвития: «Давайте начнем с частичного снятия ограничений. И продлим время работы до часу».

Соответствующие изменения в нормативные документы будут внесены в ближайшее время.

Напомним, ранее мы писали поступлении новой партии вакцины от коронавируса.

чувашинформ.рф