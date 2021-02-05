В Чувашии в этом году запустят еще один механизм поддержки инвестиционного процесса

Правительство Чувашии в этом году не снимает с повестки повышение инвестиционной привлекательности региона, продолжает работать в этом направлении. Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев Послании Госсовету Чувашии.

«Ставлю задачу в этом году запустить механизмы поддержки инвестиционного процесса в рамках реализации закона содействия и защиты при капитальных вложениях», — заявил Олег Николаев. В республике завершится формирование единого института поддержки бизнеса — Агентства инвестиционного развития республики.

«Этот процесс должен синхронизировать деятельность всех институтов поддержки и развития. Задача — взять в работу каждую бизнес-идею, проанализировать ее перспективность, оказать необходимую поддержку на различных этапах ее реализации», — уточнил Олег Николаев.

Ранее мы писали, что муниципалитеты республики получат инвестиционные паспорта.

Напомним, что инвестиционные проекты в промышленности могут получить поддержку до 15 млрд рублей.

чувашинформ.рф