В Чувашии выполнили установленные нормативы по росту зарплаты для педагогов

Все индикативные значения по оплате труда отдельных работников системы образования, обозначенные в Указе Президента страны Владимира Путина, были достигнуты. Об этом сегодня на заседании Совета при Главе Чувашской Республики по стратегическому развитию и проектной деятельности заявила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодёжной политики Чувашии Алла Салаева. Так, средний рост зарплаты работников сферы образования составил 10%. Лучшая динамика — у педагогических работников организаций, оказывающих социальные услуги детям-сиротам. Их средняя зарплата выросла на 20,5% и составила 31 090 рублей. Самый скромный рост — у преподавателей вузов. Их средняя зарплата выросла на 4,2% и составила 53 691 рубль.

«В 2021 году на заработную плату работников системы образования в бюджет заложили 14 млрд рублей. Этих средств будет достаточно для того, чтобы обеспечить дальнейший плановый рост зарплаты педагогов», — отметила Алла Салаева.

Как пояснил министр здравоохранения Чувашии Владимир Степанов, в 2020 году удалось обеспечить и повышение средней заработной платы всех категорий медработников. Даже больше, чем предусмотрено майскими указами Президента России. Так, средняя зарплата врачей в 2020 году составила 62 тыс. рублей, среднего и младшего медперсонала – более 32 тыс. рублей.

чувашинформ.рф