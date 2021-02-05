В Чувашии возобновят работу учреждения дополнительного образования

С таким предложением выступила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Чувашской Республики Алла Салаева.

На данный момент количество заболевших COVID-19 школьников Чувашии не превышает 50 человек, эпидемиологическая ситуация позволяет детям вернуться в кружки и на секции.

Глава региона поддержал инициативу вице-премьера.

«Учреждения дополнительного образования должны приступить к работе, но при этом необходимо помнить о мерах предосторожности. Надо постараться исключить ситуации, которые в последующем могут обернуться новой волной распространения заболевания среди школьников», — подчеркнул Олег Николаев.

чувашинформ.рф