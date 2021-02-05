Аграриям Чувашии доступны новые направления грантовой поддержки

Поддержку проектов аграриев заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства обсудил членами Общественного совета ведомства.
Новшество этого года – программа «Агропрогресс». Размер гранта может составить 10 млн рублей, но не выше 25% стоимости реализуемого проекта.
Получателями гранта могут стать сельхозтоваропроизводители, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на сельской территории.
В приоритете министерства реализация программы «Борьба с борщевиком Сосновского».
В Чувашской Республике выявлено более 300 га засоренных борщевиком земель, для уничтожения очагов распространения этого растения в бюджете предусмотрены средства на субсидии.
Программу планируется реализовать в течение 3 лет.
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