Аграриям Чувашии доступны новые направления грантовой поддержки

Поддержку проектов аграриев заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр сельского хозяйства обсудил членами Общественного совета ведомства.

Новшество этого года – программа «Агропрогресс». Размер гранта может составить 10 млн рублей, но не выше 25% стоимости реализуемого проекта.

Получателями гранта могут стать сельхозтоваропроизводители, включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, зарегистрированные на сельской территории.

В приоритете министерства реализация программы «Борьба с борщевиком Сосновского».

В Чувашской Республике выявлено более 300 га засоренных борщевиком земель, для уничтожения очагов распространения этого растения в бюджете предусмотрены средства на субсидии.

Программу планируется реализовать в течение 3 лет.

чувашинформ.рф