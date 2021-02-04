Целевой показатель проекта по благоустройству дворов и общественных пространств в Чувашии перевыполнили в 1,5 раза

Это стало известно на заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности, где подвели итоги мониторинга реализации региональных проектов за 2020 год.

В 2020 году Чувашской Республике на реализацию мероприятий по благоустройству дворовых территорий и общественных пространств было направлено 366 млн. рублей. Кассовое освоение составило 365,9 млн. рублей. Благоустроено 6 дворовых территорий и 37 общественных пространств. Целевой показатель проекта перевыполнен в 1,5 раза — сообщил министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев.

На создание комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях — победителях Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды в 2020 году выделено 160,1 млн. рублей. На данные средства в Ядрине благоустроена центральная улица города, а также установлен уникальный арт-объект «Древо жизни». В Алатыре работы по благоустройству начаты, в Канаше проводятся конкурсные процедуры по определению подрядчика, а в Мариинском Посаде ищут подрядчика на разработку проектно-сметной документации.

В 2020 году на реализацию регионального проекта «Чистая вода» выделены бюджетные ассигнования в сумме 9,6 млн. рублей, в том числе из федерального бюджета – 4,9 млн. рублей. Федеральные средства были освоены в полном объеме. Кассовое исполнение составило – 5,1 млн. рублей. «Два проекта, которые остались без финансирования будут обеспечены в этом году. Фактически строительство водопровода в Чандрово было завершено в полном объеме, но оплату по проекту мы произведем в феврале этого года. Также не были освоены 4,5 млн. рублей на корректировку проектно-сметной документации по южному кусту. Это было ожидаемо, так как данная сумма была поставлена для того, чтобы начать проведение конкурсных процедур. Сегодня они проводятся», — рассказал Александр Героев.

В этом году будет завершено строительство водопровода в с. Порецое, начатое еще в 2019 году, будут построены 1 и 4 пусковые комплексы групповых водоводов Шемуршинского водохранилища. Министр отметил, что в мае ожидается проведение конкурсных процедур, после чего начнется строительство.

Ранее мы писали, что в Чувашии на сэкономленные средства удалось построить три новых ФАПа.

чувашинформ.рф