Строительство водовода южного куста в Чувашии начнётся в этом году

Об этом заявил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе оглашения своего Послания Госсовету республики.

«В актуальной повестке – обеспечение жителей республики качественной питьевой водой, — подчеркнул Олег Николаев. — В текущем году ставится задача – завершить работу над проектно-сметной документацией по водоводу южного куста и приступить к реализации. Соответствующая поддержка со стороны Президента Российской Федерации получена».

За счет федеральной программы в Батыревском, Комсомольском и Шемуршинском районах в ближайшие три года планируется решить проблему нехватки воды. Вопрос касается более 60 тысяч жителей Чувашии. В 2011—2014 годы в Шемуршинском районе возвели комплекс водозаборных сооружений по очистке питьевой воды, но оборудование так и не заработало. Протянуты только 38 км труб, которые способны обеспечить питьевой водой всего 8 населенных пунктов, в то время как по плану должны были 86. Для решения проблемы необходимо завершить строительство групповых водоводов. Их возведение разбито на 11 этапов.

В бюджете Чувашской Республики на 2021 год заложены средства на разработку проектно-сметной документации для строительства данных водоводов.

Как рассказал министр строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Чувашской Республики Александр Героев, в этом году начнется строительство 1 и 4 пусковых комплексов группового водовода в Шемуршинском, Батыревском и Комсомольском районах. Жители южных районов уже давно ждали решения этой проблемы.

Напомним, в прошлом году капитальный ремонт водобашен населенных пунктов Чувашии был инициирован Главой республики Олегом Николаевым. Это позволило увеличить надежность подачи воды более чем 22 тыс. жителям.

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чувашинформ.рф