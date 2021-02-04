Получить услугу в МФЦ Чувашии можно будет независимо от прописки

Это станет возможным благодаря запуску реформы предоставления массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг. В Послании Главы Чувашии задача названа приоритетной.

«Для этого мы запустили централизацию всех многофункциональных центров, и, очевидно, к середине года такая возможность должна появиться», — сообщил Глава региона.

Органам исполнительной власти и местного самоуправления также поручено постепенно сократить количество предоставляемых гражданами документов до минимального.

Кроме того, в текущем году в полном объеме будет внедрена технология автоматического информирования граждан о возникающих правах на меры социальной защиты при возникновении тех или иных жизненных ситуаций.

Ранее мы сообщали, Олег Николаев поручил ежегодно индексировать социальные выплаты.

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