Олег Николаев предложил пересмотреть подходы к формированию зарплат тренеров спортивных школ

Сейчас в республике уровень средней заработной платы тренеров спортивных школ олимпийского резерва на 25% ниже, чем у коллег в организациях дополнительного образования. Этот вопрос требует пересмотра, обратил внимание Олег Николаев в ходе заседания Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности 4 февраля.

«В Чувашии зарплата тренеров, которые готовят спортивный резерв для сборных команд, составляет 22 тысячи рублей. Эта цифра самая низкая в Приволжском федеральном округе и практически в два раза ниже среднероссийской», — отметил министр физической культуры и спорта Василий Петров.

Дело в том, что в результате реформы федерального законодательства тренеры, осуществляющие профессиональную спортподготовку, не имеют статуса педагогических работников. Уровень их заработной платы не относится к контрольным индикаторам выполнения «майских» указов Президента Российской Федерации.

«Спорт — норма жизни. Это один из национальных проектов. Людей, которые задействованы в его реализации, надо соответствующим образом обеспечивать», — подчеркнул Глава Чувашии.

Он поручил руководителям Минспорта и Минфина Чувашии выработать решения по исправлению ситуации. Олег Николаев предложил подключить к этой работе депутатов Госсовета и Госдумы для обсуждения вопроса на местном и федеральном уровнях, а также выдвижения соответствующих законодательных инициатив.

Напомним, что в своем Послании Олег Николаев поручил Правительству Чувашии пересмотреть существующие меры поддержки спортсменов и тренеров.

чувашинформ.рф