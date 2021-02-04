Олег Николаев: Правительство республики работает над ошибками

В Послании Госсовету руководитель региона поручил министерству строительства совместно с администрациями муниципалитетов не допускать срывов программы обеспечения жильем детей-сирот.

В минувшем году в Чувашии часть средств была не освоена.

«Тому было много причин, в том числе объективных. Мы провели работу над ошибками, выработали четкие меры, на сегодняшний день у нас есть все возможности больше не допускать таких фактов», — подчеркнул Глава Чувашии.

Также Олег Николаев поручил выработать механизм повышения эффективности в работе контрольно-счетных органов муниципалитетов.

«Мы не можем оценить эффективность трат по муниципальным программам и тех средств, которые мы доводим до муниципалитетов. Необходимо повысить эффективность управления и распоряжения государственным имуществом. Поручаю провести анализ на предмет выявления неиспользуемого или неэффективно используемого имущества», — отметил руководитель региона.

Ещё одно поручение Главы Чувашии — внедрить Единую информационную систему учета и управления земельно-имущественным комплексом. Завершить эту работу планируется до конца текущего года.

Источник: чувашинформ.рф