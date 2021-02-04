Глава Чувашии дал оценку реализации национальных проектов в Чувашии

На заседании Совета по стратегическому развитию и проектной деятельности 4 февраля Глава Чувашской Республики Олег Николаев отметил, что реализация национальных проектов в республике по итогам 2020 года «в целом вызывает определенный оптимизм».

Несмотря на неполное освоение выделенных финансовых средств, количество достигнутых показателей и результатов больше по сравнению с 2019 годом.

«То, что было обещано в физических объемах, было реализовано», – подчеркнул Олег Николаев.

Он добавил, что результаты работы могли быть еще лучше, если бы не запрет на повторное использование сэкономленных средств. В прошлом году из-за пандемии неизрасходованные на нацпроекты деньги направлялись в Резервный фонд.

Отметим, что финансовое обеспечение региональных проектов в 2020 году за счет всех источников финансирования составило 16,8 млрд рублей, что на 11,8% выше чем в 2019 году. Кассовые расходы консолидированного бюджета Чувашской Республики составили 11,2 млрд рублей (93,6% от запланированного объема бюджетных средств на 2020 год).

По освоению бюджетных средств среди субъектов ПФО Чувашская Республика заняла 11-12 место, разделив его с Удмуртией. Этот результат выше, чем в среднем по России (93,2%), но ниже среднего показателя в ПФО (95,2%).

Напомним, что в Чувашии реализуется 51 региональный проект в рамках 11 национальных проектов.

Ранее мы писали, что культура и экология стали отстающими по реализации национальных проектов.

чувашинформ.рф