В 2021 году в Чувашии будут модернизированы 49 образовательных учреждений

4 февраля заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева провела совещание в режиме ВКС с главами муниципалитетов Чувашской Республики. В рамках онлайн-встречи обсудили модернизацию инфраструктуры образовательных организаций Чувашии. В республике отказываются от точечного ремонта в школах и детских садах в пользу комплексного подхода: теперь будут облагораживать не только здания учебных заведений, но и прилегающую территорию.

Напомним, Глава Чувашии Олег Николаев, выступая с Посланием перед Госсоветом республики, поручил Минобразования Чувашии и руководителям муниципалитетов завершить к 2025 году капитальный ремонт образовательных организаций, имеющих износ более 50 %.

«С этого года мы начинаем программу, которая за пять лет должна привести все школы и детсады республики с износом более 50%, которые наполнены детьми, к утвержденному стандарту», — отметила Алла Салаева.

При формировании перечня учебных заведений для модернизации будет учитываться степень износа здания: чем больше проблем в учебном заведении, тем раньше в нем проведут необходимые работы.

Алла Салаева призвала глав районов помочь начальникам управлений образования и руководителям образовательных учреждений с оформлением сметно-проектных документаций: «Рекомендуем внимательно изучить объекты и при подготовке заявок обратить внимание на следующие показатели: безопасность, благоустройство территории школ и детсадов, состояние так называемого «скелета» здания». Дополненные заявки будут рассмотрены при следующем уточнении бюджета.

Как рассказала заместитель министра образования и молодежной политики Наталия Скворцова, на сегодняшний день модернизацию необходимо провести в 76 учреждениях. В этом году планируется модернизировать в 49 образовательных учреждений.

Ранее мы писали, что в Чувашии для школьников откроют новые Центры образования гуманитарного и цифрового профилей.

Источник: чувашинформ.рф