В Чувашии разработают стандарт комплексного благоустройства сельских территорий

В Послании Госсовету руководитель региона обратил внимание, что каждый муниципалитет республики может и должен представлять интерес для инвестора.

«Для этого важно завершить работу по формированию инвестиционных паспортов районов. Ставится задача сделать это в первом полугодии, чтобы у нас с вами был актуальный инвестиционный портал, где в режиме онлайн и дистанционно любой инвестор мог бы увидеть все потенциальные возможности любого муниципального образования и те территории, где можно развивать тот или иной бизнес-проект», — отметил Глава республики.

Разработать единый стандарт развития инфраструктуры и комплексного благоустройства Олег Николаев поручил завершить до 1 июля текущего года

В 2021 году каждому муниципалитету для участия в программе комплексного развития сельских территорий необходимо подать заявку, представить готовый проект с проектной документацией и государственной экспертизой.

В прошлом году только в сельской местности реализовано свыше 3000 проектов благоустройства.

Развитию комфортной среды муниципальных образований должно способствовать и развитие въездного туризма, которому в последнее время уделяется особое внимание. Работа над формированием привлекательного для гостей республики облика сегодня идет в городах Ядрин, Мариинский Посад, Козловка и Алатырь, реализуются масштабные проекты по развитию туристической инфраструктуры в городе Чебоксары.

чувашинформ.рф