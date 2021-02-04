В Чувашии на сэкономленные средства удалось построить три новых ФАПа

Об этом 4 февраля на заседании Совета при Главе Чувашии по стратегическому развитию и проектной деятельности сообщил министр здравоохранения республики Владимир Степанов : «На средства нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году построено 8 фельдшерско-акушерских пунктов, три из которых удалось возвести благодаря экономии от проведенных торгов».

Дополнительные ФАПы построены в деревнях Малые Арабузи Батыревского района, Янымово Ядринского района и Шоркасы Чебоксарского района.

В ближайшее время будет построен еще один ФАП в деревне Ближние Сормы Канашского района. Работы там начнутся на следующей неделе, а сдача в эксплуатацию запланирована на конец первого полугодия 2021 года.

Напомним, что в Чувашии акушерки и медицинские сестры смогут получать выплаты по программе «Земский фельдшер».

чувашинформ.рф