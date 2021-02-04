Все жители Чувашии будут обеспечены доступом к сети Интернет

В ежегодном Послании Государственному Совету Чувашской Республики Глава региона Олег Николаев поручил выработать единый подход к созданию и развитию инфраструктуры электронного правительства, информационной безопасности и управлению данными. Он напомнил, что развитие и доступность вышеназванных сервисов зависят от наличия доступа ко Всемирной сети. Исходя из этого, Глава Чувашии поручил органам власти в ближайшие 2 года обеспечить доступ к качественному интернету всех жителей республики.

Директор филиала ПАО «Ростелеком» в Чувашской Республике Евгений Макагонов напомнил, что телекоммуникационная компания несколько лет претворяет в жизнь программу «Устранение цифрового неравенства». Почти во всех населённых пунктах региона с численностью населения от 250 до 500 человек созданы узлы связи, которые позволяют жителям получить доступ к широкополосному интернету.

«Ещё одна важнейшая миссия компании – обеспечение скоростным интернетом социально значимых объектов в республике. В 2020 году мы подключили 124 учреждения социальной сферы, большая часть из которых образовательные организации. И в этом году работа по федеральному проекту «Информационная инфраструктура» будет продолжена», — прокомментировал Евгений Макагонов.

Также Олег Николаев поручил органам власти обеспечить координацию комплексной цифровизации отраслей экономики и социальной сферы. Широкие возможности в данном направлении открывает перевод массовых социально значимых государственных и муниципальных услуг в электронный вид. Глава Чувашии подчеркнул необходимость перевода к 2022 году не менее 25% госуслуг в дистанционный формат. Процесс этот будет проходить постепенно – не менее 2 государственных и муниципальных услуг ежегодно.

«Все это дает надежду на то, что Чувашия в ближайшие годы сможет войти в число регионов-лидеров. Мы станем по-настоящему цифровым регионом и это, несомненно, благосклонно скажется на нашей экономике, потому что отрасль ИТ — это отрасль с высокотехнологичными рабочими местами. Если их будет больше, благодаря комплексному развитию экономики Чувашии, все только выиграют», — прокомментировал Послание Владимир Лидерман, председатель правления ассоциации «ИТ – кластер Чувашской Республики».

чувашинформ.рф