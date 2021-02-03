Медработники Чувашии проходят второй этап вакцинации от COVID-19

На сегодня в Чувашии 2 этапа вакцинирования прошли 18% из всех привитых, большая часть из которых – медицинские работники.

Главный внештатный специалист по акушерству и гинекологии Минздрава Чувашии Татьяна Дерипаско также прошла ревакцинацию. Перед второй прививкой, как и после перовой, главного специалиста осмотрел врач-терапевт. Ей измерили давление, пульс, температуру, сатурацию. После всех необходимых процедур пациентке сделали инъекцию вторым компонентом.

«Когда контактируешь с пациентами, в частности, с экстренными, не знаешь, болен человек или здоров. Очень многие наши коллеги болели, и достаточно тяжело, но через 3-4 месяца они «теряли» иммунитет. Поэтому я решила привиться, — рассказывает Татьяна Васильевна. — Среди сотрудников достаточно врачей, акушерок, медсестер, которые уже привились: кто-то первый раз, а кто-то уже второй. Первую прививку я перенесла без недомогания. Все прошло хорошо».

Ранее мы писали, что в Чувашию поступило шесть тысяч доз вакцины от COVID-19.

чувашинформ.рф