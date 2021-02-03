Глава Чувашии поручил решить проблему пассажирских перевозок между Чебоксарами и Новочебоксарском

Необходимо обеспечить жителей достаточным количеством транспорта и совершенствовать систему оплаты, заявил в Послании Госсовету республики Олег Николаев.

«Чтобы человек, единожды оплатив, смог доехать от пункта «А» до пункта «Б», независимо от количества пересадок», — сказал он.

Олег Николаев отметил, что в этом году ключевыми направлениями развития транспортной инфраструктуры станут решение проблем в сфере пассажирских перевозок, повышение качества и безопасности дорог.

Ранее мы сообщали, что Олег Николаев поручил обеспечить участие республики федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

чувашинформ.рф