В Чувашии приступят к ликвидации грунтовых разрывов на региональной сети автодорог

Такую задачу поставил Глава Чувашии Олег Николаев в своем Послании Государственному Совету республики и обозначил срок — сделать это к 2024 году.

«Минтранс Чувашии уже приступил к исполнению поручения по ликвидации грунтового разрыва между Марпосадским и Козловским районами. Мы начали проектировать данный участок», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства Чувашской Республики Владимир Осипов.

Следующим приоритетным объектом станет грунтовый разрыв между Аликовским и Красночетайским районами. После чего планируется приступить к соответствующей работе в Порецком и Красноармейском районах.

Ликвидация грунтовых разрывов позволит улучшить транспортную доступность медицинских учреждений, сократить время пассажирских перевозок и школьных маршрутов.

Кроме того, ведомству предстоит завершить проектирование третьего транспортного полукольца и завершить корректировку строительства автодороги в обход города Ядрина.

Ранее мы писали, что Олег Николаев поручил обеспечить участие республики в федеральном проекте «Модернизация пассажирского транспорта в городских агломерациях».

чувашинформ.рф