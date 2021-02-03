В Алатыре появится межтерриториальный медицинский центр

Наиболее отдаленный район республики в 2021 году оснастят высокотехнологичным диагностическим оборудованием. Об этом Глава Чувашии Олег Николаев заявил в своем Послании к Госcовету республики во вторник, 2 февраля.

В Алатырскую центральную районную больницу будет закуплен современный компьютерный томограф. В перспективе на базе медицинской организации планируют сформировать полноценный межтерриториальный центр.

Олег Николаев добавил, что в текущем году акцент будет сделан на сельскую местность, где состояние инфраструктуры здравоохранения более ветхое, чем в крупных городах.

«В текущем году также необходимо разработать проектную документацию на строительство новых крупных поликлиник в Канашском и Моргаушском районах. Реализация названных мероприятий должна обеспечить доступность для жителей Чувашии как первичной, так к высокотехнологичной медицинской помощи», — отметил в Послании Госсовету Олег Николаев.

Напомним, ранее мы писали, что «Ростех» поможет полностью обновить Республиканскую клиническую больницу. А также о том, что Олег Николаев в своем Послании поблагодарил врачей за работу.

чувашинформ.рф