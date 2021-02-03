Вместо ТОСЭР в Новочебоксарске может появиться особая экономическая зона

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе оглашения своего Послания Госсовету Чувашии.

В рамках Индивидуальной программы социально-экономического развития Чувашской Республики на 2020—2024 годы планируется создать три государственных и пять технопарков на основе государственно-частного партнерства. В планах было и создание еще одного ТОСЭР в городе Новочебоксарске. «Вроде бы достигли максимальной согласованности действий с коллегами из федерального Правительства. Но в силу уже принятых решений на мораторий создания новых ТОСЭР в стране нам предложено создать на территории города Новочебоксарска особую экономическую зону, которая также относится к преференциальным зонам», — пояснил Олег Николаев.

Глава региона поручил Министерству экономического развития Чувашской Республики в кратчайшие сроки подготовить и внести на рассмотрение Правительства Российской Федерации необходимый пакет документов.

«Нам предстоит в кратчайшие сроки решить, либо мы добиваемся создания ТОСЭР в Новочебоксарске, либо мы идем по пути создания особой экономической зоны», — уточнил он.

Ранее мы писали, что в ТОСЭР Канаша увеличат количество разрешенных видов деятельности.

чувашинформ.рф