Бывший министр цифрового развития Чувашии возглавил республиканский МФЦ

Михаил Анисимов возглавил АУ «МФЦ» Минэкономразвития Чувашии. На сайте центра он указан в качестве исполняющего обязанности директора.

До назначения на эту должность Анисимов работал министром информационной политики и массовых коммуникаций республики с июня 2018 по январь 2021 года. До этого он в течение полутора лет был замминистра. До работы в министерстве возглавлял подведомственный Мининформполитики Центр информационных технологий.

Михаил Владимирович заменил в кресле руководителя объединенного МФЦ республики Елену Викторову. Кстати, сейчас она является первым заместителем директора многофункционального центра.

Добавим, после ухода Анисимова из Мининформполитики Чувашии ведомство на правах «и.о.» возглавила Кристина Майнина. 1 февраля ее утвердили в должности.

mychu.ru