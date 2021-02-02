Послание-2021: поставлена задача модернизировать первичное звено

Традиционно в Посланиях руководства Чувашии Госсовету социальной тематике отводилась ключевая роль. Не стало исключением и выступление 2 февраля нынешнего Главы республики Олега Николаева. В числе других волнующих население тем было и здравоохранение.



Особое внимание будет уделено первичному звену и высокотехнологичной медпомощи. Для выполнения поставленных задач уже достигнуты договоренности с крупными партнерами, федеральным ведомствами и принят ряд государственных программ.

Одна из таких программ утверждена постановлением Правительства республики в декабре 2020 года. Она рассчитана на 5 лет и нацелена на обеспечение доступности и качества первичной медико-санитарной помощи и медицинской помощи, оказываемой в сельской местности, малых городах с численностью населения до 50 тыс. человек. В 2021 году на ее реализацию планируется направить 777,9 млн рублей, преимущественно федеральных. Включен в программу модернизации первичного звена здравоохранения и Шумерлинский межтерриториальный медицинский центр. В частности, согласно программе на 2021 год запланировано строительство ФАПа в Яндашах (4,8 млн рублей) и поставка дефибрилляторов в 6 ФАПов Шумерлинского района.



Помимо этой программы, продолжится реализация регионального проекта «Развитие системы оказания первичной медико-санитарной помощи» нацпроекта «Здравоохранение», благодаря которому организована служба санитарной авиации. В конце прошлого года официально были открыты 2 вертолетные площадки — в Чебоксарах и в Алатырском районе. Теперь на очереди Шумерля – в 2021 году, как сообщает чувашский Минздрав, на территории ММЦ также будет построена площадка для санавиации (само посадочное место, подъездные пути, ограждение и освещение по периметру).