02 Фев

Олег Николаев рассказал о 5 новых школах, которые начнут строить в Чувашии в этом году

В Послании Госсовету Чувашии, озвученном 2 февраля, Глава республики Олег Николаев отметил, что в этом году будет продолжена модернизация системы образования.

По словам руководителя региона была проделана большая подготовительная работа и уже в этом начнётся строительство сразу пяти новых школ в микрорайонах «Университет», «Лента», «Радужный» города Чебоксары, а также в пос. Кугеси и г. Новочебоксарске. Работы должны начаться в этом году.

Кроме того,  в 2021 году будут введены в эксплуатацию школы на 108  мест в деревне Кашмаши Моргаушского района и пристроя на 120 мест к зданию Шыгырданской школы № 1 в Батыревском районе.

В 2022 году школа на 1650 мест появится и в микрорайоне «Садовый» города Чебоксары.

«Знания во все времена являлись тем ресурсом, который позволяет быть и успешным, и мобильным, и действенным, адекватно изменениям в жизни. Система образования должна обеспечивать возможность развития каждого ребенка, повышать квалификацию работникам, научно организовывать все направления нашей жизнедеятельности», – сказал Олег Николаев в своем Послании.

Ранее мы сообщали, что в 2021 году в десяти школах Чувашии должны появиться инженерные классы. 

чувашинформ.рф

Автор записи: anna

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