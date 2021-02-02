Олег Николаев поручил повысить доступность и качество образования в Чувашии

2 февраля, выступая с Посланием Госсовету Чувашской Республики, Глава региона Олег Николаев дал ряд поручений в области развития образовательной системы Чувашии. Руководитель региона назвал повышение доступности, качества и эффективности образования одной из главных задач социального блока.

Олег Николаев поднял вопрос доступности дошкольного образования. «Стоит задача в ближайшие три года обеспечить местами в детских садах всех детей в возрасте до трех лет», — сказал он. Сегодня общая обеспеченность местами в детских садах в Чувашской Республике от числа всех желающих составляет 95,9%, обеспеченность детей раннего возраста — 78,7%. Как сообщил Олег Николаев, в 2020 году было открыто семь новых детских садов на 1380 мест. В 2021 году двери распахнут еще девять детских садов на 1760 мест.

Наравне со строительством новых детсадов и школ Олег Николаев считает важной задачу капитального ремонта и модернизации существующих учреждений образования. 252 из них имеют износ более 50 %. Глава Чувашии поручил завершить капитальный ремонт всех этих объектов в ближайшие пять лет.

По поручению Главы будут актуализированы учебные программы профессиональных учебных организаций в соответствии с прогнозным планом потребности в профессиональных кадрах в Чувашии до 2025 года и с перспективой до 2030 года. Планируется провести работу по созданию профильных классов в школах республики по востребованным направлениям, а также сформировать план приема на целевое обучение по востребованным специальностям в экономике и социальной сфере.

Кроме того, в Послании Госсовету Олег Николаев поставил задачи продолжить системную работу по организации горячего питания в школах, а также разработать новый, современный учебник по чувашскому языку и литературе, который должен поступить во все школы республики в кратчайшие сроки.

«Качественные образовательные услуги должны предоставляться на территории всей республики. Независимо от места проживания и от того, как далеко расположены ссузы и вузы, все дети должны иметь равные возможности в образовании. Для достижения этой цели мы будем развивать и внедрять лучшие практики», — прокомментировала поручения Главы заместитель председателя Кабинета министров Чувашской Республики — министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

чувашинформ.рф