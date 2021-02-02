Олег Николаев поручил ежегодно индексировать социальные выплаты

Задачу по ежегодной индексации всех действующих мер соцподдержки Глава Чувашии озвучил в Послании Госсовету республики.

«Министерству труда и социальной политики совместно с заинтересованными органами государственной и муниципальной власти необходимо вести постоянный мониторинг влияния мер поддержки на социальное самочувствие людей и своевременно корректировать их, обеспечивая действенность мер поддержки так, чтобы получающие их люди и семьи достигали уровня обеспеченности в соответствии с посылами Президента», – добавил Олег Николаев.

Благодаря решениям Президента страны по поддержке граждан и семей в условиях пандемии жителям Чувашии было выплачено около 6 млрд рублей по линии Пенсионного фонда России.

Соответствующие решения принимались и на республиканском уровне. Руководитель региона напомнил, что законом Чувашской Республики было заморожено снижение прожиточного минимума.

По решению Олега Николаева в прошлом году на 9,4% проиндексированы социальные выплаты, также увеличен размер республиканского материнского капитала.

Ранее мы сообщали, что с 1 января 2021 года в Чувашии ежемесячные пособия семьям имеющим пять и более детей, будут предоставляться в увеличенном размере.

чувашинформ.рф