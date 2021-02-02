Комментарии администрации Шумерли к Посланию Госсвету Главы Чувашии

Сегодня, 2 февраля, в Театре оперы и балета г. Чебоксары, Глава Чувашии Олег Николаев огласил ежегодное Послание Госсовету республики.



На церемонии оглашения присутствовали: депутаты Государственного Совета Чувашии, руководители органов исполнительной власти, руководители федеральных территориальных органов власти и муниципалитетов, сельских поселений, главы традиционных конфессий, общественные деятели, руководители предприятий и организаций Чувашии, республиканских средств массовой информации.



Город Шумерлю представляли Глава города Шумерли С.В. Яргунин совместно с главой администрации города Шумерли В.А. Шигашевым.



Руководитель региона, избранный на эту должность в сентябре прошлого года, впервые выступил с таким документом перед региональным парламентом. В Послании были обозначены векторы работы правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций республики. Рассматривать их придется в ракурсе предстоящих выборов в Госдуму и Госсовет, которые должны пройти открыто и гласно, с максимальным использованием видеонаблюдения.



Несомненно, в Послании, была затронута тема и о мероприятиях, посвященных Году трудового подвига строителей Сурского рубежа. Подписанный Главой Чувашии О.А. Николаевым Указ об объявлении 2021 года Годом, посвященным трудовому подвигу строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей, – событие для жителей Шумерли очень важное, так инициатива по восстановлению части Сурского рубежа в Шумерле была осуществлена еще в 2013 году МБОУ «СОШ №3». Сейчас здесь располагается Музей под открытым небом «Сурский рубеж», актуальность которого бесспорна не только для шумерлинцев, его частыми гостями бывают жители Чувашии и представители соседних республик.