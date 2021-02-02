«Детям войны» будут компенсировать оплату коммунальных услуг

Об этом сообщил сегодня Глава Чувашии Олег Николаев во время оглашения Послания Госсовету республики.

«В прошлом году был принят региональный закон «О детях войны». Более 70 тысяч жителей республики, переживших все тяготы военных лет, приобрели право на дополнительные льготы нефинансового характера. Принимая закон, мы договорились, что меры поддержки этой категории граждан будут пополняться по мере появления возможностей», — подчеркнул руководитель региона.

Олег Николаев поручил правительству завершить наработки, которые на сегодняшний день имеются, реализовать механизм компенсации оплаты коммунальных услуг для жителей, имеющих статус «детей войны», и обеспечить нормативное регулирование этого процесса и финансовое обеспечение данной меры уже при первом уточнении бюджета Чувашской Республики.

Надежда Чурашова, начальник отдела социальной защиты населения г. Шумерли и Шумерлинского района:

— Закон «О детях войны» был принят Государственным Советом Чувашии в апреле 2020 года. Согласно документу право на получение статуса «детей войны» в республике получили граждане Российской Федерации, родившиеся на территории СССР в период с 22 июня 1927 г. по 3 сентября 1945 г. и проживающие в настоящее время в Чувашской Республике.

В настоящее время республиканский закон о «детях войны» предусматривает выдачу удостоверения и ряд нематериальных социальных гарантий: внеочередное обслуживание в медицинских организациях, устройство в стационарные отделения комплексных центров социального обслуживания и обслуживание на дому социальными работниками.

На сегодняшний день удостоверения получили 812 жителей Шумерли и 217 жителей Шумерлинского района. Всего под категорию «дети войны» подпадают 1700 горожан и 700 сельчан. Большая часть удостоверений была оформлена в первые месяцы с начала вступления закона в силу – с 1 июля 2020 года. Остальные шумерлинцы, узнав, что меры поддержки являются нефинансового характера, не торопились оформлять удостоверение.

Думаю, что теперь в нашем отделе число обращений за выдачей удостоверения о статусе «детей войны» увеличится.