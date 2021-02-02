Глава Чувашии поставил задачу обеспечить интернетом всех жителей республики

Одним из вопросов, поднятых главой республики Олегом Николаевым в нынешнем Послании Госсовету Чувашии, стало отсутствие в некоторых отдаленных населенных пунктах высокоскоростного интернета и сотовой связи. И это в век стремительного развития информационных технологий, когда большинство государственных услуг можно получать дистанционно.

«Необходимо четко сказать людям, когда к ним «придет» интернет. В течение ближайших двух лет нам нужно обеспечить интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашской Республики, независимо от того, где они проживают», — поставил задачу Олег Николаев.

Как сообщили в отделе информационного и правового обеспечения администрации Шумерлинского района, большая часть населения района интернетом и сотовой связью уже обеспечена. Проблему испытывают в основном жители Магаринского и Краснооктябрьского сельских поселений. Это объясняется следующими причинами: их расположением в лесистой местности (леса мешают вышкам пропускать сигнал), и большой протяженностью телефонных линий Ростелекома, так как при большом километраже сигнал затухает.

Было также отмечено, что к оптоволоконному интернету в районе подключены 10 деревень. В них, в целях устранения цифрового неравенства, государство обеспечивает бесплатный доступ к Wi-Fi. То есть где-то посреди деревни есть небольшая антенна и в пределах 30-40 м от нее люди могут воспользоваться бесплатным интернетом, как, например, это происходит в Красном Октябре. А в целях обеспечения полноценной работы администраций сельских поселений, каждая из них подключена к оптоволоконному интернету.

Т. Александрова.

Татьяна Лазарева, глава Краснооктябрьского сельского поселения:

«К поставленной Олегом Николаевым в Послании Госсовету республики задаче по обеспечению интернетом и сотовой связью всех жителей Чувашии, отнеслась с большой надеждой и воодушевлением. Что уж говорить про интернет, в большинстве населенных пунктов нашего поселения — в Красном Октябре, Красной Звезде, в поселке Путь Ленина и в Красном Атмале — нет даже сотовой связи. Чтобы куда-то позвонить, людям приходится добираться до мест, где есть сигнал. Связь есть только в Разъезде Мыслеце и в Пинерах.

Эта проблема неоднократно поднималась и мной, и предыдущим главой администрации поселения. Велись переговоры с представителями сотовых компаний, ответ был один — слишком мало абонентов, чтобы ставить вышку.

Что касается интернета, то в 2019 году было проведено оптоволокно до поселков Красный Октябрь и Разъезд Мыслец. Население этих деревень еще имеет возможность выйти в Интернет. Но жители других населенных пунктов, начиная от Красного Атмала до Пинер, на данный момент совершенно не имеют доступа во всемирную сеть.

Хочется надеяться, что задачи, озвученные в Послании, воплотятся в жизнь, и жители отдаленных деревень и сел Чувашии получат возможность решать многие вопросы дистанционно, не выезжая из села».