Глава Чувашии в своём Послании ещё раз поблагодарил врачей за работу

В Послании Госсовету 2 февраля Глава Чувашии затронул тему борьбы с коронавирусом и выразил слова благодарности в адрес медиков.

«На передовой оказались доктора, медсестры и другие работники здравоохранения. Если одни круглосуточно дежурили в красных зонах, другие несли кратную нагрузку, в связи с перенастройкой всей системы здравоохранения», – сказал Олег Николаев. По его словам, количество обращений в скорую помощь выросло в 5 раз, при этом более 17 тысяч пациентов, поступивших в больницы с COVID-19, были спасены врачами.

Руководитель региона также отметил, что пандемия остро обозначила существующие проблемы в отрасли здравоохранения. Одна из них – нехватка современного инфекционного стационара в столице Чувашии. Главой поставлена задача в кратчайшие сроки выполнить весь перечень необходимых согласований и подготовительных мероприятий и приступить к его строительству не позднее 2022 года.

Ранее мы писали, что Чувашия и госкорпорация «Ростех» подписали соглашение о сотрудничестве в области строительства новых медицинских учреждений в республике.

чувашинформ.рф