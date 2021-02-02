В Чувашии создадут программу целевой подготовки кадров

Об этом сообщил Глава Чувашии Олег Николаев в ходе церемонии оглашения Послания Госсовету республики во вторник, 2 февраля.

«Сегодня при ежегодном выпуске не менее 14 тысяч студентов ВУЗов и ССУЗов республики, мы имеем кадровый дефицит и в образовании, и в медицине, и в производстве, и в сельском хозяйстве, и в культуре. Возникает вопрос: коллеги, а кого и для чего мы готовим?» — обратил внимание на проблему руководитель региона.

Олег Николаев поставил задачу составить прогнозный план потребности в профессиональных кадрах до 2025 года с перспективой до 2030 года. По поручению Главы Чувашии в регионе также актуализируют учебные программы, создадут профильные классы в школах, сформируют план приема на целевое обучение востребованным специальностям.

«К середине года мы должны получить четкий и понятный документ, реализация которого позволит взять под контроль ситуацию с профессиональной подготовкой кадров и своевременно реагировать на изменяющиеся тренды в вопросах кадрового обеспечения предприятий и организаций республики», — подчеркнул он.

чувашинформ.рф