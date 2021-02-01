С Посланием Главы Чувашии можно будет ознакомиться по QR-коду и посмотреть в прямом эфире

2 февраля Олег Николаев обратится с Посланием к Государственному Совету Чувашской Республики. Церемония начнется в 12:00 в Театре оперы и балета. В этом году с документом можно будет ознакомиться также по QR-коду.

Кроме того, по традиции видеотрансляция события будет доступна в прямом эфире «Национального телевидения Чувашии» на волнах «Национального радио Чувашии», «Тăван радио», на сайтах «НТРК Чувашии» и ГТРК «Чувашия», в социальных сетях.

Напомним, Послание к Государственному Совету Чувашской Республики – основополагающий документ, в котором обозначаются векторы работы Правительства, Государственного Совета, органов местного самоуправления, предприятий и организаций региона. При его подготовке учитываются предложения населения, общественных организаций, других институтов гражданского общества.

чувашинформ.рф