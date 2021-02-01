Сегодня, 1 февраля, в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» стартовало первенство города Шумерля по баскетболу среди школьных команд. Первенство проводится в рамках муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».
В течение недели пять общеобразовательных школ города будут оспаривать звание лучшей баскетбольной команды в городе Шумерля среди юношей и девушек.
В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и девушек пяти общеобразовательных школ города: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6, Гимназия №8.
Соревнования проводятся с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и методическими рекомендациями Роспотребнадзора по проведению спортивных мероприятий — без зрителей и спортивных болельщиков.
Календарь игр
Первенства города Шумерля по баскетболу среди школьных команд,
в рамках муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» сезона 2020—2021 года.
МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»
1-5 февраля 2021 г.
|1 февраля 2021 года (понедельник)
|14.00-14.40
|СОШ №1- СОШ №3 (юноши)
|14.50-15.30
|СОШ №2-СОШ №6 (юноши)
|15.40-16.20
|Гимназия №8 – СОШ №2 (девушки)
|16.30-17.10
|СОШ №6 – СОШ №1 (девушки)
|2 февраля 2021 (вторник)
|14.00-14.40
|Гимназия №8-СОШ №1 (юноши)
|14.50-15.30
|СОШ №3-СОШ №2 (юноши)
|15.40-16.20
|Гимназия №8 -СОШ №1 (девушки)
|16.30-17.10
|СОШ №2 -СОШ №6 (девушки)
|3 февраля 2021 (среда)
|14.00-14.40
|Гимназия №8 — СОШ №6 (юноши)
|14.50-15.30
|СОШ №1-СОШ №2 (юноши)
|15.40-16.20
|Гимназия №8 — СОШ №6 (девушки)
|16.30-17.10
|СОШ №1- СОШ №2 (девушки)
|17.15
|Награждение команд девушек
|4 февраля 2021 (четверг)
|14.00-14.40
|Гимназия №8-СОШ №2 (юноши)
|14.50-15.30
|СОШ №6 –СОШ №3 (юноши)
|5 февраля 2021 (пятница)
|14.00-14.40
|Гимназия №8 — СОШ №3 (юноши)
|14.50-15.30
|СОШ №6-СОШ №1 (юноши)
|15.40
|Награждение команд юношей
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