Сегодня, 1 февраля, в универсальном зале физкультурно-оздоровительного комплекса «Олимп» стартовало первенство города Шумерля по баскетболу среди школьных команд. Первенство проводится в рамках муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-Баскет».

В течение недели пять общеобразовательных школ города будут оспаривать звание лучшей баскетбольной команды в городе Шумерля среди юношей и девушек.

В соревнованиях принимают участие сборные команды юношей и девушек пяти общеобразовательных школ города: СОШ №1, СОШ №2, СОШ №3, СОШ №6, Гимназия №8.

Соревнования проводятся с соблюдением необходимых мер по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и методическими рекомендациями Роспотребнадзора по проведению спортивных мероприятий — без зрителей и спортивных болельщиков.

Календарь игр

Первенства города Шумерля по баскетболу среди школьных команд,

в рамках муниципального этапа Чемпионата школьной баскетбольной лиги «КЭС-баскет» сезона 2020—2021 года.

МАУ ДО «ДЮСШ «Олимп»

1-5 февраля 2021 г.



1 февраля 2021 года (понедельник) 14.00-14.40 СОШ №1- СОШ №3 (юноши) 14.50-15.30 СОШ №2-СОШ №6 (юноши) 15.40-16.20 Гимназия №8 – СОШ №2 (девушки) 16.30-17.10 СОШ №6 – СОШ №1 (девушки) 2 февраля 2021 (вторник) 14.00-14.40 Гимназия №8-СОШ №1 (юноши) 14.50-15.30 СОШ №3-СОШ №2 (юноши) 15.40-16.20 Гимназия №8 -СОШ №1 (девушки) 16.30-17.10 СОШ №2 -СОШ №6 (девушки) 3 февраля 2021 (среда) 14.00-14.40 Гимназия №8 — СОШ №6 (юноши) 14.50-15.30 СОШ №1-СОШ №2 (юноши) 15.40-16.20 Гимназия №8 — СОШ №6 (девушки) 16.30-17.10 СОШ №1- СОШ №2 (девушки) 17.15 Награждение команд девушек 4 февраля 2021 (четверг) 14.00-14.40 Гимназия №8-СОШ №2 (юноши) 14.50-15.30 СОШ №6 –СОШ №3 (юноши) 5 февраля 2021 (пятница) 14.00-14.40 Гимназия №8 — СОШ №3 (юноши) 14.50-15.30 СОШ №6-СОШ №1 (юноши) 15.40 Награждение команд юношей

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