Первый канал снял сюжет о Чувашии

Ряд предприятий Чувашии подписали соглашение с региональным министерством здравоохранения. Участники программы «Укрепление здоровья работающих» разрабатывают полезное меню, проводят для сотрудников образовательные вебинары, спортивные турниры.

Для своих сотрудников предприятия разрабатывают полезное меню, проводят образовательные вебинары, спортивные турниры.

Одним из результатов программы должно стать растущее чисто приверженцев здорового образа жизни на предприятиях.

Это заинтересовало журналистов «Первого канала», которые сняли сюжет о «Дне здорового питания» на Чебоксарской ТЭЦ-2. 2 февраля его планируют показать в эфире программы «Доброе утро».

В производственных столовых Филиала Марий Эл и Чувашии​ «Т Плюс» делают ставку и на диетические блюда: витаминные салаты и напитки, овощные суп-пюре, блюда на пару.

Правильное питание – это лишь часть работы с персоналом. Для энергетиков Чувашии, ставшими героями программы «Доброе утро», каждый день проходят и производственные зарядки, в онлайн-формате. Просматривать видеоролики​ можно в обеденный перерыв, а выполнять упражнения – прямо на рабочем месте, у компьютера. ​

Ранее мы писали о героине съемок «Первого канала» Галине Житовой — единственной в Чувашии женщине-лесорубе.

чувашинформ.рф