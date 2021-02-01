Олег Николаев призвал продолжить энергоэффективный капремонт в многоэтажках Чувашии

В рамках подведения итогов реализации Стратегии развития Минстроя Чувашии сегодня на еженедельной планерке Глава Чувашии Олег Николаев отметил эффективную работу в части реализации программы энергоэффективного капитального ремонта многоквартирных домов.

Напомним, что по итогам 2020 года Фонд содействия реформированию ЖКХ назвал республику «лучшим стартом года».

«Эту работу мы с вами начали еще в прошлом году. Это хорошая прибавка федеральных средств к фонду капитального ремонта. Причем использование новых технологий, предусмотренных программой, придает совершенно иные характеристики многоквартирным домам после капремонта», — подчеркнул Глава республики.

Олег Николаев поручил Госжилинспекции и Минстрою Чувашии эту работу активизировать — вовлекать и консультировать управляющие компании и жителей многоквартирных домов. «Основная задача – это повышение правовой грамотности и информированности», — резюмировал Олег Николаев.

Министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев заверил, что все озвученные вопросы будут взяты в работу.

Напомним, что суть программы заключается в том, что жильцы могут вернуть до 80 процентов денег, потраченных на проведение капремонта. Под субсидирование попадает более двух десятков видов работ.

На сегодня Фонд содействия реформированию ЖКХ одобрил три заявки от Чувашии. Общая сумма субсидий по ним составила более 1,7 миллиона рублей. Еще по двум домам завершается подготовка документов для подачи заявки. Заявки можно подавать как на уже проведенные работы с 1 января 2019 года, так и на планируемые в будущем.

чувашинформ.рф