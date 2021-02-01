Олег Николаев поручил разработать стандарты градостроительной политики для городов и сельских населенных пунктов Чувашии

1 февраля на еженедельной планерке под руководством Главы Чувашии Олега Николаева подведены предварительные итоги реализации в 2020 году Стратегии развития Минстроя Чувашии на 2020—2024 годы.

В рамках своего выступления министр строительства, архитектуры и ЖКХ Чувашии Александр Героев отметил, что в части перспектив развития градостроительной и архитектурной деятельности создана и запущена Государственная информационная система обеспечения градостроительной деятельности в Чувашской Республике — ГИСОГД. «В настоящее время в тестовом режиме ведется загрузка градостроительной документации», — подчеркнул министр.

Глава республики в свою очередь отметил, что важно говорить не только о достижениях, но и о проблемах, которые имеются в отрасли. Он подчеркнул, что в первую очередь необходимо выработать единые стандарты развития градостроительства в рамках чебоксарской агломерации, малых городов, районных центров, а также некие типовые стандарты градостроительной политики сельских населенных пунктов. «Здесь речь идет не только о строительстве домов, но также это вопрос обеспечения объектами инфраструктуры — водоснабжения водоотведения, очистки стоков. Эту работу надо активизировать и в кратчайшие сроки провести», — подчеркнул Олег Николаев.

Также Глава отметил, что к работе необходимо привлекать общественные и коммерческие организации, которые готовы вовлекаться в процесс. Такие утвержденные стандарты позволяют планировать и соответствующим образом развивать свою деятельность.

чувашинформ.рф