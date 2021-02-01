Олег Николаев поручил разобраться в причинах технического сбоя по осуществлению социальных выплат

В связи с началом финансового года и длительными новогодними праздниками социальные пособия и выплаты начали осуществляться только после 14 января.

Часть средств из-за технических неполадок была возвращена кредитными организациями обратно в «Центр предоставления мер социальной поддержки».

В Минтруде Чувашии оперативно отреагировали на поручение Главы региона.

«В связи со сложившейся ситуацией на прошлой неделе ведомство привлекло дополнительных работников к данному участку работы», — отметила она. — «По состоянию на 29 января были осуществлены все меры поддержки», — рассказала заместитель министра труда Чувашии Алина Кузнецова.

В ведомстве обещают, что все социальные выплаты будут доведены до граждан на этой неделе. Технические причины сбоя устранены.

«Произошел технический момент. Сегодня он отработан. С 29 января заново все льготы были перечислены на счета получателей. Ситуация под контролем. В ближайшие дни все, кому положено, должны получить свои льготные средства», — сообщила заместитель Председателя Кабинета Министров Чувашской Республики – министр образования и молодежной политики Алла Салаева.

В следующие месяцы граждане будут получать пособия в привычные для них сроки.

чувашинформ.рф