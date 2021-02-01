В Шумерле продолжаются работы по замене ламп уличного освещения

МУП «Шумерлинские городские электрические сети» в рамках реализации «дорожной карты» продолжают работу по замене ламп уличного освещения.

Сегодня заменены лампы по ул. Котовского (от ул. Чернышевского до ул. Радищева), установлено 4 новых светильника по ул. Крупской, отремонтировано и установлено 2 лампы на перекрёстке ул. Б.Хмельницкого — Матросова. У дома 22 по ул. Казанская смонтирован новый светильник. По ул. Первомайская заменено 12 ламп фонарей уличного освещения.

Работы в данном направлении будут продолжены.

gshum.cap.ru