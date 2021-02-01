В Чувашии акушерки и медсестры смогут получать выплаты по программе «Земский фельдшер»

С 2021 года единовременные компенсационные выплаты по программе «Земский фельдшер» будут предоставлены также акушеркам и медицинским сестрам фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. Соответствующий проект постановления Кабинета Министров Чувашской Республики рассмотрен на заседании Общественного совета при Министерстве здравоохранения Чувашской Республики.

С начала реализации программы «Земский фельдшер» в Чувашской Республике трудоустроен 81 фельдшер, в том числе в 2020 году – 18 фельдшеров фельдшерско-акушерских пунктов, из них 10 фельдшеров в сельской местности, расположенной на удаленных и труднодоступных территориях Чувашской Республики.

Лидерами по приему «земских» докторов и фельдшеров стали Канашский, Чебоксарский и Батыревский районы.

чувашинформ.рф