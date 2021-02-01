В Чебоксарах пройдет финал всероссийского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона»

Чувашия впервые станет площадкой проведения финала всероссийского конкурса финансовой журналистики «Рублевая зона». 27-28 мая в Чебоксарах соберутся победители, финалисты, эксперты финансового рынка и представители федеральных СМИ.

Цель проекта — повышение уровня финансовой грамотности населения и поощрение лучших финансовых журналистов из регионов России и зарубежных стран. Генеральным партнёром выступает Союз журналистов России при поддержке Комитета Государственной Думы РФ по финансовому рынку.

«Я рад, что очередная сессия конкурса «Рублевая зона» пройдет в родных для меня Чебоксарах, — отмечает председатель Комитета Государственной Думы по финансовому рынку Анатолий Аксаков. – Проблема финансовой грамотности в России стоит остро и с развитием современных финансовых сервисов становится все более актуальной. А самый эффективный путь повышения финансовой грамотности – это активное участие в этом процессе средств массовой информации».

Творческое состязание проводится с 2014 года в различных городах России. Участники проекта уже встречались в Сочи, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Воронеже, Екатеринбурге, Красноярске и Москве. В рамках финала в Чебоксарах пройдут семинары по финансовой грамотности, дискуссии экспертов и торжественный прием-награждение победителей.

В рамках 14 основных и 4 специальных номинаций эксперты выберут лучшие материалы и редакции, освещающие вопросы управления личными финансами, инвестиций, банковского рынка и рынка микрофинансирования, финансовых услуг, развития проектов финансовой грамотности и т.д. В прошлом году на конкурс было подано 215 заявок.

Жюри будет рассматривать информационные материалы, вышедшие в эфир или опубликованные и присланные в оргкомитет за период с 1 июня 2020-го по 15 марта 2021-го г.г.

Заявку и работы необходимо направить не позднее 10 апреля на электронный адрес info@finpressa.ru.

чувашинформ.рф