Медики Чувашии рассказывают о самочувствии после прививки от COVID-19

Ветеран здравоохранения Чувашии, заслуженный врач Российской Федерации, председатель Общественного совета при республиканском Минздраве Валентина Теллина привилась первым компонентом вакцины от COVID-19 и готовится ко второй ступени вакцинации. Как медик с большим стажем она серьезно подошла к подготовке.

«За два дня до прививки и в день вакцинации я принимала антигистаминные препараты. В этот день старалась не переутруждаться и еще три дня никуда не выходила, чтобы не рисковать, — поделилась Валентина Теллина. – Первую ступень вакцинации я перенесла нормально. Была небольшая слабость в первый день, но температура не поднималась, боли в мышцах и суставах не было, только небольшая болезненность на месте укола держалась два дня».

Несмотря на то, что Валентина Андреевна находится на заслуженном отдыхе, она активно участвует в общественной жизни отрасли и следит за своим здоровьем: «Сомнений по поводу прививки от новой коронавирусной инфекции у меня не было. Мои коллеги по Общественному совету при Минздраве Чувашии тоже решили привиться».

Ранее мы писали, что пункты вакцинациипоявятся в торговых центрах и на колесах.

Источник: чувашинформ.рф