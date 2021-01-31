Члены Общественного совета при МВД по Чувашской Республике выступили в качестве общественных наблюдателей на несогласованном публичном мероприятии 31 января в столице Чувашии.

31 января в центре Чебоксар на несогласованном публичном мероприятии члены Общественного совета при МВД по Чувашской Республике Кирилл Лукин и Виталий Михайлов выступили в качестве общественных наблюдателей. «В Чебоксарах полиция вежливо и корректно предупреждала граждан о недопустимости участия в несанкционированных акциях. Сотрудники органов внутренних дел и дружинники разъясняли об ответственности за нарушение законодательства и просили отказаться от участия в несогласованном мероприятии», — отметил Кирилл Лукин.

В несанкционированном мероприятии, которое проходило сегодня, 31 января, в городе Чебоксары, приняли участие 50 человек. В территориальные отделы полиции были доставлены 32 гражданина.

Пресс-служба МВД по Чувашской Республике.