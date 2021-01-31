В Чебоксарах задержали уроженца Забайкальского края, готовившего провокации на несогласованном митинге

Сотрудники центра по противодействию экстремизму МВД по Чувашской Республике задержали 21-летнего уроженца Забайкальского края, готовившего провокации на несогласованном митинге 31 января. Молодой человек разместил в популярном мессенджере аудиозапись, где сообщал, что собирается координировать действиями собравшихся и противодействовать законным требованиям сотрудников полиции.

В настоящее время уроженец Забайкальского края, который ранее привлекался к административной ответственности по статье 20.3.1. КоАП РФ «Возбуждение ненависти либо вражды, а равно унижение человеческого достоинства» доставлен в отдел полиции.

Источник: 21.мвд.рф