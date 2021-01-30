31 января можно будет бесплатно сходить на выставки, покататься на коньках и поплавать

В воскресенье, 31 января, чебоксарцев и гостей столицы республики ждет обширная программа спортивных и культурно-просветительских событий.

Во всех подведомственных Минспорту Чувашии учреждениях, а также многих муниципальных физкультурно-спортивных организациях пройдет День открытых дверей. Взрослые и дети смогут посетить открытые тренировки, мастер-классы, встретиться с ведущими спортсменами и тренерами. А главное, все желающие могут воспользоваться услугами спортучреждений совершенно бесплатно.

Так, в Ледовом дворце «Чебоксары Арена» и на стадионе «Олимпийский» можно бесплатно покататься на коньках. Свободный доступ для поклонников плавания открыт в бассейны ФОЦ «Росинка», СШ № 7 и № 3 (Новочебоксарск), для лыжников – на трассы спортшколы № 2 (ул. Пристанционная) и ФОЦ «Росинка». Гимнастические и тренажерные залы всех спортивных школ Чебоксар и Новочебоксарска также примут любителей физкультуры и спорта.

Свой День открытых дверей 31 января и у учреждений культуры. Музеи и библиотеки столицы Чувашии также приглашают бесплатно посетить их выставки, мастер-классы, творческие встречи и интерактивы.

Например, Чувашский национальный музей подарит гостям возможность бесплатно посетить основные экспозиции и интересные выставки. В акции и Музей чувашской вышивки, и Музейно-выставочный центр. Кроме того, в этот день предусмотрены дополнительные мероприятия – посетителям предлагается пройти квесты: «В поисках завещания купцов Ефремовых» и «Музейные приключения Паддингтона».

Художественный музей познакомит с постоянной экспозицией по истории чувашского искусства и несколькими персональными выставками.

В Национальной библиотеке пройдет открытая лекция, а также состоится показ юбилейной выставки к 150-летию библиотеки.

Много интересного ждет посетителей и в других музеях, библиотеках, а также дворцах культуры города.

Напомним, что при посещении учреждений спорта и культуры необходимо соблюдать антиковидные рекомендации Роспотребнадзора.

Источник: чувашинформ.рф