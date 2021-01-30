Чебоксарские медики спасли жизнь пациенту со 100% поражением лёгких

Неделю назад из «ковидного» стационара Больницы скорой медицинской помощи Минздрава Чувашии выписался 63-летний пациент после вирусной пневмонии со 100% поражением легких.

Пациент поступил в больницу в тяжелом состоянии, с высокой температурой и сухим кашлем. Его сразу же определили в отделение анестезиологии и реанимации, где врачи боролись за его жизнь целый месяц. Лечение осложнялось тяжелыми сопутствующими заболеваниями: гипертонической болезнью, гепатитом, туберкулезом, ожирением.

Высокая квалификация и огромная практика специалистов БСМП позволили выбрать эффективную тактику лечения и сохранить жизнь пациента. Сейчас пациент находится под наблюдение участкового терапевта.

«Такие сложные случаи пневмонии в Больнице скорой медицинской помощи не редкость. Современные технологии, высокая квалификация врачей и уникальный опыт главного «ковидного» стационара республики позволяют спасать пациентов, считавшихся ранее безнадежными», – отмечает заместитель главного врача Евгений Орешников.

C начала пандемии в стационаре БСМП пролечено более 8 тысяч человек. Хирургические вмешательства проводят и днем, и ночью. Более 700 медицинских работников ежедневно заходят на смену в «красную зону». На данный момент для пациентов с covid — 19 и внебольничной пневмонией здесь развернуто 785 коек.

Как сообщалось, в прошлом году медики Республиканского клинического госпиталя для ветеранов войн также смогли спасти жизньпожилой пациентке с коронавирусной инфекцией, осложненной пневмонией со 100% поражением легких и рядом хронических заболеваний.

Источник: чувашинформ.рф