К 1 февраля в Чувашию прибудут 14 новых троллейбусов

Об этом сообщают в Минтрансе Чувашии. До конца года в республику только поступили 10 из 68 троллейбусов. Причиной задержки стали массовые заболевания сотрудников и работников Уфимского троллейбусного завода и вынужденный простой производства.

Правительство республики безвозмездно передало поступившие 10 троллейбусов в собственность Чебоксар и Новочебоксарска. Соответствующее распоряжение опубликовано на портале органов власти Чувашии. 8 из 10 троллейбусов передано в Чебоксарское троллейбусное управление. Оставшиеся 2 — в Новочебоксарск. Общая стоимость троллейбусов составила 157,2 миллиона рублей.

В первую рабочую неделю января прибыли еще 5 троллейбусов, они находятся на ответственном хранении в Чебоксарском троллейбусном управлении. К 1 февраля прибудут еще 14. По дополнительному соглашению поставку троллейбусов должны завершить до 1 апреля текущего года.

Напомним, договоренность о поставке троллейбусов была достигнута на встрече руководителя региона Олега Николаева с министром промышленности и торговли РФ Денисом Мантуровым. А распоряжение о выделении республике 1,2 млрд рублей из резервного фонда на обновление городского электротранспорта подписал председатель Правительства России Михаил Мишустин.

Источник: чувашинформ.рф