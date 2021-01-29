31 января состоится чемпионат и первенство Чувашии по смешанному единоборству (ММА)

Федерация ММА Чувашской Республики приглашает любителей спорта на первенство и чемпионат Чувашии по смешанному боевому единоборству (ММА).

Турнир состоится 31 января в ФОК им. В.С. Соколова (г. Чебоксары, Эгерский бульвар, д. 40А). Начало в 11.00.

Болельщики смогут увидеть бой восходящих звезд чувашского спорта, являющийся отбором на чемпионат и первенство Приволжского федерального округа. Сразятся чемпион Чувашии по ММА и призер первенства России Максим «Фокс» Трофимов и чемпион республики, призер первенства ПФО по панкратиону Денис Николаев.

Напомним также, что соревнования посетит президент Союза смешанных боевых единоборств «ММА» России Радмир Габдуллин.

чувашинформ.рф