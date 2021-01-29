Шумерлинцы открыли год, посвященный строителям Сурского и Казанского оборонительных рубежей

28 января в Шумерлинском районе (у бывшей автобусной остановки «Пляж») состоялся торжественный митинг, посвященный открытию Года трудового подвига строителей Сурского и Казанского оборонительных рубежей. В нем приняли участие глава Шумерлинского района Борис Леонтьев и глава администрации района Лев Рафинов, глава города Шумерли Сергей Яргунин и глава администрации Валерий Шигашев, военный комиссар Шумерли, Шумерлинского и Порецкого районов Олег Петров, настоятель храма Покрова Пресвятой Богородицы протоиерей Алексей Чумерин, главы сельских поселений, депутаты, представители различных общественных организаций, краеведы.



В начале мероприятия состоялось небольшое театрализованное представление, рассказывающее о подвиге тружеников в первый год Великой Отечественной войны, с октября 1941-го по март 1942-го, ставшем примером поистине героического труда в тылу.



После торжественного открытия памятной стелы в честь трудового подвига строителей Сурского оборонительного рубежа протоиерей Алексей Чумерин совершил чин освящения памятника.



Активные участники реализации проекта по установке мемориала были награждены благодарствеными письмами администрации Шумерлинского района.



Особенную атмосферу митингу придали выступления духового оркестра и юных барабанщиц Центра детского творчества.



Участники мероприятия почтили память строителей Сурского оборонительного рубежа минутой молчания и возложили цветы к памятному знаку.

Марина Абрамова.